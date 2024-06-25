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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мбаппе жёстко оскорбил Левандовски

25 Июня 2024 • 23:23 Комментировать
Франция
1:1
Польша

Во вторник на чемпионате Европы в рамках третьего тура группового этапа играли сборные Франции и Польши. Команды разошлись миром, забив по одному голу – 1:1. За французов забил Килиан Мбаппе, а за поляков – Роберт Левандовски. Оба звёздных форварда по ходу второго тайма реализовывали пенальти.

В концовке игры Мбаппе и Левандовски вели борьбу, и поляк зацепил соперника по лицу. Капитан сборной Франции в тот момент снял защитную маску и назвал своего обидчика «сукиным сыном», пишет RMC Sport. Впрочем, после игры Мбаппе и Левандовски тепло поприветствовали друг друга.

Как известно, Килиан Мбаппе вынужден играть в защитной маске из-за полученной ранее травмы носа.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Польши Роберт Левандовски Килиан Мбаппе ещё теги

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