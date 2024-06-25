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Чемпионат Европы по футболу 2024

Фелиш поделился ожиданиями от матча против сборной Грузии

25 Июня 2024 • 23:17 Комментировать
Грузия
...
Португалия
1 7.40 X 5.30 2 1.40
Через 22 ч. 11 мин.

Нападающий сборной Португалии Жоау Фелиш поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Грузии.

Форвард отметил, что в его команде знают все сильные стороны соперника, а также знают, что у них не получается.

«Это очень боевая команда, и они будут играть до последней минуты»», - заявил Фелиш на пресс-конференции.

Напомним, что сборная Португалии уже гарантировала себе место в плей-офф, грузинам же нужна победа, чтобы иметь шансы преодолеть барьер группового этапа.

Игра пройдет завтра, 26 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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