Фелиш поделился ожиданиями от матча против сборной Грузии

Нападающий сборной Португалии Жоау Фелиш поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Грузии.

Форвард отметил, что в его команде знают все сильные стороны соперника, а также знают, что у них не получается.

«Это очень боевая команда, и они будут играть до последней минуты»», - заявил Фелиш на пресс-конференции.

Напомним, что сборная Португалии уже гарантировала себе место в плей-офф, грузинам же нужна победа, чтобы иметь шансы преодолеть барьер группового этапа.

Игра пройдет завтра, 26 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.