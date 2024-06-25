Генич: «Наверное, со мной что-то не так, но мне нравится, как играет Англия»

В эти минуты проходит матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Англии и Словении. В первом тайме команды не смогли отметиться забитыми мячами.

Комментатор Константин Генич оценил игру команды Гарета Саутгейта в первой 45-минутке.

«Наверное, со мной что-то не так, но мне нравится, как играет Англия. И они далеко пройдут», - написал Генич в своем телеграм-канале.

Напомним, что после двух туров англичане имеют в своем активе четыре очка.

За прямой текстовой трансляцией матча между сборными Англии и Словении можно наблюдать на сайте LiveResult.ru.