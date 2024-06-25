Сборная Сербии лишь дважды пробила по воротам за три первых тайма на Евро

Сборная Сербии вечером играет против сборной Дании в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024 в квартете С. В первом тайме команды счёт не открыли – 0:0.

Печальной статистикой делится Opta Sports. Лишь дважды сербской команде удалось пробить по воротам трёх соперников в трёх первых таймах на этом Евро. Те же датчане только за прошедший первый тайм матча смогли пробить по воротам сербов пять раз, у сербской сборной – лишь один удар.

Напомним, что текстовую трансляцию второго тайма матча проводит наш портал. В параллельном матче между сборными Англии и Словении счёт также не открыт.