Гакпо объяснил поражение от Австрии

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо высказался после вторничного поражения от Австрии со счётом 2:3 в третьем туре групповой стадии Евро-2024. Футболист указал на некоторые причины отрицательного результата.

«Они начали очень хорошо, очень остро и сильно в единоборствах. А мы – нет. В первом тайме они были в игре, в отличие от нас. Всё немного изменилось во втором тайме. Мы вышли из раздевалки и заиграли лучше, но этого было недостаточно», - слова Гакпо приводит пресс-служба УЕФА.

Проиграв Австрии, сборная Нидерландов заняла только третье место в своей группе. С кем команда Рональда Кумана будет играть в 1/8 финала Евро-2024, пока неизвестно, но это будет один из победителей групп.