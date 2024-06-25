Баркола – о матче против сборной Польши: Мы немного разочарованы

Нападающий сборной Франции Бредли Баркола подвел итоги матча третьего тура группового этап чемпионата Европы против сборной Польши, который завершился вничью со счетом 1:1.

Форвард отметил, что его команда безусловно разочарована результатом, а он надеялся на победу.

«Мы контролировали ситуацию вплоть до пенальти, но потом должны были забивать второй гол. Польша показала хорошую игру, они были надежны в обороне и бились друг за друга», - приводит слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Напомним, что французы заняли второе место в турнирной таблице группы D, пустив вперед сборную Австрии.