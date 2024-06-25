Сборная Англии возглавляет группу С на момент перерыва в матчах

Вечером 26 июня проходит третий тур группового этапа в квартете С на Евро-2024. Играют друг с другом сборные Англии и Словении и сборные Сербии и Дании. В обоих поединках счёт не открыт.

Если так всё и закончится, то сборная Англии с пятью очками выйдет с первого места в плей-офф. Три очка и второе место – у сборной Дании, сборная Словении – на третьем месте, притом у словенцев и датчан абсолютно одинаковые показатели по ничьим, забитым и пропущенным мячам и очкам. Четвёртое место – у сборной Сербии, два очка.

Напомним, что текстовые трансляции обеих встреч проходят на нашем портале.

Ранее определились девять участников плей-офф Евро-2024