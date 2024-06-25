Куман признал поражение от Австрии

Сборная Нидерландов разочаровала фанатов, проиграв во вторник Австрии со счётом 2:3. Как следствие, «оранжевые» заняли только третье место в своей группе на Евро-2024. Поле игры главный тренер нидерландской сборной Рональд Куман признал поражение.

«Мы не заслужили лучшего результата. Это была очень плохая игра. Мы не контролировали ход матча в начале. Позже мы играли немного лучше, и у нас было несколько моментов, но они нас наказали за ошибки», - слова Кумана приведены на сайте УЕФА.

Куман отметил, что его команде не хватило агрессии, и что его игроки не оказывали достаточного давления на соперника.

С кем сборная Нидерландов сыграет в 1/8 финала чемпионата Европы, станет известно позже.