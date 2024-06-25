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Чемпионат Европы по футболу 2024

Рангник: «Мы заслужили победу над Нидерландами»

25 Июня 2024 • 22:47 Комментировать
Нидерланды
2:3
Австрия

Во вторник сборная Австрии обыграла Нидерланды со счётом 3:2 и за счёт набора трёх очков заняла первое место в группе С. Комментарий по поводу выступления своей команды дал рулевой австрийской сборной Ральф Рангник.

«Думаю, мы в конечном итоге заслужили победу. В целом у нас была большая воля к победе и невероятная отдача на поле. Её можно было почувствовать на каждом этапе игры», - слова Рангника приведены на сайте УЕФА.

Рангник также отметил, что его команда не прогибалась после пропущенных голов и постоянно искала возможности в атаке.

Свой матч 1/8 финала Евро-2024 сборная Австрии проведёт 2 июля, соперник определится позже.

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Евро-Футбол.Ру,
Ральф Рангник Сборная Австрии

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