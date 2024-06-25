Дешам оценил игру Мбаппе в матче против сборной Польши

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре нападающего Килиана Мбаппе в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Польши (1:1).

Напомним, что форвард мадридского «Реала» реализовал 11-метровый удар, тем самым забив первый мяч в своей карьере на Евро.

«Несмотря на все, через что ему пришлось пройти, я считаю, что в этот вечер он был хорош. К маске нужно привыкнуть — потеешь, но он всегда так хочет играть», - заявил Дешам на пресс-конференции.

Мбаппе играл в защитной маске, так как сломал нос в матче первого тура против сборной Австрии (1:0) в столкновении с защитником соперника.