Сборная Франции едва не превзошла рекорд Евро по касаниям в штрафной соперника

Вечером вторника в рамках третьего тура группового этапа на Евро-2024 сошлись команды группы D, сборные Франции и Польши. Победителя соперникам выявить не удалось – 1:1.

Но есть один примечательный факт для сборной Франции по итогу этой встречи. Как сообщает Opta Sports, игроки «трёхцветных» совершили 55 касаний в штрафной поляков. Это второй результат в истории Евро, больше удалось сделать только команде Англии против сборной Дании в 2021 году – 56. Статистика ведётся с 1980 года.

Отметим, что сборная Франции вышла в плей-офф со второго места с пятью баллами. Больше подробностей о матче – здесь.