Рангник высказался о первом месте сборной Австрии в группе с Францией и Нидерландами

Сборной Австрии удалось набрать шесть очков и занять первое место в группе с Францией и Нидерландами. Комментарий на этот счёт дал главный тренер австрийской команды Ральф Рангник. По словам немецкого специалиста, финишировать на первой позиции в таком квартете является чем-то особенным.

«Это невероятно – выиграть группу, которая была самой сложной, если судить по рейтингу УЕФА. Мы начали с неудачного автогола в матче с Францией, но справились со всем давлением, которое оказывалось на нас в связи с необходимостью победить Польшу», - слова Рангника приводятся на сайте УЕФА.

Имя своего соперника по 1/8 финала чемпионата Европы сборная Австрии узнает в скором времени. Свой матч на этой стадии турнира команда Ральфа Рангника проведёт во вторник, 2 июля.