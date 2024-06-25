Казанский подвел итоги матча между сборными Нидерландов и Австрии

Комментатор Денис Казанский высказался о победе сборной Австрии над сборной Нидерландов (3:2) в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

Эксперт отметил, что сборная Австрии произвела очень приятные впечатления в матчах против поляков и французов, а нидерландцы хоть и проявляют себя хорошо в обороне, но совершают серьёзные ляпы.

«Мы увидели, что австрийцы – это команда для плей-офф, она совершенно справедливо выходит с первого места», - приводит слова Казанского «Чемпионат».

Напомним, что по итогам группового этапа подопечные Ральфа Рангника заняли первое место в квартете D, оставив позади сборную Франции.