Гризманн установил рекорд в сборной Франции

Сборная Франции во вторник проводила матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы против Польши. Команда Дидье Дешама сыграла вничью (1:1) и финишировала на второй позиции в турнирной таблице своей группы, пропустив вперёд Австрию.

Как сообщает Opta, нападающий Антуан Гризманн установил в сборной Франции рекорд для полевых игроков по количеству матчей на крупных турнирах (чемпионаты Европы и мира). Гризманн провёл 33 матча, опередив Лилиана Тюрама и Оливье Жиру (по 32 игры).

Имя своего соперника на стадии 1/8 финала чемпионата Европы сборная Франции узнает позже.