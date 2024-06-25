Впервые с 1992 года: На чемпионате Европы не будет команд с 0 очков

Сборная Польши смогла набрать очки в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы против Франции (ничья 1:1), хотя ещё до игры было понятно, что Роберт Левандовски и компания не могут покинуть последнее место в своей группе D.

Набор очков сборной Польши означает, что по итогам групповой стадии Евро-2024 не будет команд с нулём в графе набранных очков. В последний раз на континентальном футбольном форуме такое было очень давно – на Евро-1992, когда в финальной части турнира участвовали только восемь сборных.

Как известно, были определены уже 9 из 16 команд, пробившихся в 1/8 финала чемпионата Европы.