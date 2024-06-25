Эксперты указали на интересный факт о Рангнике в сборной Австрии

В третьем туре группового этапа чемпионата Европы сборная Австрии сенсационно обыграла Нидерланды со счётом 3:2. Таким образом, австрийцы умудрились занять первое место в своём квартете, опередив не только Нидерланды, но даже Францию.

Эксперты статистики из Opta обратили внимание на интересный факт – сборная Австрии под руководством Ральфа Рангника выиграла все четыре матча, которые проходили во вторник.

Что интересно, сборная Австрии свой матч 1/8 финала чемпионата Европы проведёт в следующий вторник, 2 июля. Имя соперника австрийской национальной команды определится позже.