Ловчев назвал сборные, которые должны сыграть на Евро-2024

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, какие сборные лучше всех проявляют себя на чемпионате Европы.

Экс-игрок сборной СССР, что по игре на турнире на данный момент в финале должны сыграть сборные Германии и Испании, ведь они показали яркую игру, а немцы к тому же играют при своих трибунах.

«На турнирах бывают провальные игры. Как только начнет уже что то решатся, команды будут играть совершенно по другому», — заявил Ловчев в программе «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Испании по итогам группового этапа заняла первое место в квартете В, набрав девять очков и ни разу не пропустив.