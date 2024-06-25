Определён лучший игрок матча Нидерланды – Австрия

Во вторник вечером на чемпионате Европы проходил матч третьего тура группового этапа между сборными Нидерландов и Австрии. Команда Ральфа Рангника сенсационно обыграла «оранжевых» со счётом 3:2 и заняла первое место в группе, опередив не только нидерландцев, но ещё и французов.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, лучшим игроком матча Нидерланды – Австрия был признан австрийский атакующий полузащитник Марсель Забитцер. Он стал автором одного из результативных ударов и проделал много другой полезной работы.

Имя своего соперника по 1/8 финала Евро-2024 сборная Австрии узнает позже.