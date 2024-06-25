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Чемпионат Европы по футболу 2024

Четыре творца австрийского чуда: благодаря кому команда Рангника выиграла группу с Францией и Нидерландами

25 Июня 2024 • 21:24 Комментировать (2)
Нидерланды
2:3
Австрия

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Для начала отметим, что сборная Австрии – команда тренерская. Ральф Рангник смог найти необходимые настройки, каждому исполнителю – место на поле и функции в общем взаимодействии. Прессинг-машина работала на ура, каждый знал своё дело. Австрийцы на равных играли с французами, проиграв из-за обидного автогола, а затем по делу переиграли Польшу и Нидерланды.

Кто же внёс наибольший вклад в итоговый успех? Кто добыл победу над Нидерландами? Выделим лучших исполнителей в команде Рангника и разбавим австрийцев бонусом.

Давайте разбираться. Пройдёмся по самым ярким персоналиям отчётного матча Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 51:49, удары по воротам – 12:9, в створ – 2:5, угловые – 5:2. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

Протокол игры  
Нидерланды2:3Австрия
  6'Мален Дониэлл (0:1)
(1:1) Гакпо Коди47'  
  59'Шмид Романо (1:2)
(2:2) Депай Мемфис75'  
  80'Забитцер Марсель (2:3)
Вербрюгген БартГертрейда ЛютсхарелДе Врей СтефанВан Дейк ВиргилАке Натан 65' (Вейналдум Джорджиньо ( 65') Рейндерс Тиджани 65' (Ван де Вен Микки ( 65') Схаутен ЙердиВеерман Йоэй 35' (Симонс Хави ( 35') Мален Дониэлл 72' (Вегхорст Ваут ( 72') Депай МемфисГакпо Коди
Запасные: Флеккен МаркБробби БрайанБейло ЮстинДе Лигт МаттейсБергвейн СтевенФримпонг ЖеремиМатсен ЯнБлинд ДэйлиЗиркзее ДжошуаДюмфрис ДензелГравенберх Райан
Пенц ПатрикПош Штефан  32'Линхарт Филипп 62' (Лаймер Конрад ( 62') Вёбер МаксимилианПрасс АлександрЗайвальд НиколасГриллич Флориан 62' (Баумгартнер Кристоф ( 62') Шмид Романо 90' (Вайманн Андреас ( 90') Забитцер МарсельВиммер Патрик  33' 62' (Кверфельд Леопольд ( 62'  90') Арнаутович Марко 78' (Грегорич Михаэль ( 78')
Запасные: Хедль НикласКайнц ФлорианЭнтруп МаксимилианЛинднер ХайнцГрюлль МаркоМвене ФиллиппДансо КевинДанилюк ФлавиусЗайдль МаттиасТраунер Гернот
25 июня. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

КРИСТОФ БАУМГАРТНЕР – 7,5. Образцовый выход на замену. Идеально поддержал атаку, придуманную Забитцером, и отдал передачу на решающий гол. Вообще хорошо пасовал – все три диагонали вышли точные, чужому отдал всего дважды за 13 попыток.

В борьбе тоже был хорош – выиграл три единоборства из четырёх.

РОМАНО ШМИД – 7,5. За правый фланг отвечал Романо Шмид, противостоял которому Натан Аке. По именам австрийцы проигрывали, но в итоге уступили голландцы – это показатель и матча, и дуэли на фланге.

Романо и гол забил, и две опасные атаки с собой принёс, эти же два раза и пройдя Аке на дриблинге.

МАРСЕЛЬ ЗАБИТЦЕР – 8,0. Сам же разогнал атаку и забил победный гол. Выполнил две ключевые передачи, перемещался по всему фронту атаки, очень много и полезно двигался. Самое главное, что у Марселя хватило сил на все 90 минут, через Забитцера строились все толковые наступления Австрии.

БОНУС:

ДОНИЭЛЛ МАЛЕН – 3,0. Ну и подгон от Дониэлла Малена. Сегодня форвард дортмундской «Боруссии», кажется, играл за Австрию. Начал с автогола, а затем ещё и не реализовал отличный шанс у чужих ворот.

Отдал всего 10 точных передач, при этом совершил 12 потерь. В опасных атаках участия не принимал, моменты только губил.

Лучший игрок матча Нидерланды – Австрия
Марсель Забитцер Романо Шмид Кристоф Баумгартнер Мемфис Депай Коди Гакпо Другой, напишу в комментариях
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Сборная Австрии сборная Нидерландов

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