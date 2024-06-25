Скорупски признан лучшим игроком матча сборных Франции и Польши

Лукаш Скорупски, голкипер сборной Польши признан лучшим игроком матча сборных Франции и Польши. Игра прошла вечером вторника в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024 и завершилась ничьей – 1:1. Если бы не спасения в исполнении Скорупски, то счёт мог быть в пользу сборной Франции.

Напомним, что ничья не помогла сборной Польши. Поляки ещё по итогу прошлого, второго тура потеряли шансы на выход в плей-офф турнира после поражения от сборной Австрии (1:3). В итоге в группе австрийцы заняли лишь последнее, четвёртое место с одним баллом в активе.

Больше подробностей о командах, которые уже в плей-офф – здесь.