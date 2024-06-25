Сборная Франции впервые с 2012 года заняла не первое место группы крупного турнира

Вечером вторника сборная Франции играла против сборной Польши в третьем туре группового этапа квартета D. Победить аутсайдера группы «трёхцветным» не удалось, команды сыграли вничью – 1:1. С пенальти забили Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски.

Что любопытно, впервые с Евро-2012 французы не выиграли группу на крупном турнире. Тогда в 2012 году в Польше и Украине сборная Франции заняла второе место квартета D.

Напомним, что по итогу группового этапа Евро-2024 у французов второе место и пять очков. Впереди сборная Австрии, шесть очков, ниже на третьем месте с четырьмя очками сборная Нидерландов.

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