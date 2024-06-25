Сборная Австрии не выигрывала группу крупных турниров с 46 лет

Вечером вторника завершился третий тур в рамках квартета D на Евро-2024. Сборная Австрии с шестью очками смогла выиграть этот квартет, заняв в турнирной таблице первое место.

Как сообщает Opta Sports, австрийцы не могли выиграть группу крупных турниров 46 лет. В последнее время сборной Австрии это удавалось на далёком мундиале 1978 года.

Напомним, что занять первое место австрийцам помогла эффектная победа над сборной Нидерландов - 3:2. Позади осталась сборная Франции (пять очков), у сборной Нидерландов с третьего места – четыре очка. Сборная Польши заняла третье место квартета с одним баллом.

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