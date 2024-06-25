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Чемпионат Европы по футболу 2024

3 лучших игрока матча Франция – Польша

25 Июня 2024 • 21:14 Комментировать
Франция
1:1
Польша

Сборные Франции и Польши завершили свои выступления на групповом этапе Евро-2024. То, что Франция идёт в плей-офф, а Польша вылетает, было известно заранее. Между собой они сыграли 1:1, обменявшись пенальти, которые реализовали главные звёзды команд – Мбаппе и Левандовски. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выбрало свою версию трёх лучших игроков матча.

Статистика матча: владение мячом – 58:42, удары по воротам – 19:10, в створ – 8:3, угловые – 11:3.

Протокол игры  
Франция1:1Польша
(1:0) Мбаппе Килиан56'  
  79'Левандовски Роберт (1:1)
Меньян МайкКунде ЖюльУпамекано ДайоСалиба ВильямЭрнандес ТеоКанте Н'Голо 61' (Гризманн Антуан ( 61') Тчуамени Орельен 82' (Фофана Юссуф ( 82') Рабио Адриен  43' 61' (Жиру Оливье ( 61') Дембеле Усман 86' (Коло-Муани Рандаль ( 86') Мбаппе КилианБаркола Бредли 61' (Камавинга Эдуардо ( 61')
Запасные: Коман КингслиКлосс ЖонатанТюрам МаркусПавар БенжаменКонате ИбраимаАреола АльфонсЗаир-Эмери УорренМенди ФерланСамба Брис
Скорупски ЛукашБеднарек ЯнДавидович Павел  89'Кивёр ЯкубФранковски ПшемыславЗалевски Никола  24' 68' (Скораш Михал ( 68') Зелиньски ПётрМодер ЯкубШиманьски Себастьян 68' (Свидерски Кароль ( 68'  90') Урбаньски КацперЛевандовски Роберт
Запасные: Валюкевич СебастьянРоманчук ТарасПёнтек КшиштофБерешиньски БартошЩесны ВойцехСаламон БартошГросицки КамилБулка МарцинШиманьски ДамианПётровски ЯкубБукса АдамПухач ТымотеушСлиш Бартош
25 июня. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

КИЛИАН МБАППЕ. После отдыха во втором туре (правда, он принял участие в товарищеском матче) Мбаппе был свеж и терзал оборону поляков. Мечтал забить свой первый гол на чемпионатах Европы, поэтому аж шесть ударов нанёс по чужим воротам, пять из которых пришлись в створ. Но забить смог только с пенальти. Впрочем, хотя бы так.

УСМАН ДЕМБЕЛЕ. Ходили слухи, что Дешам усадит его на лавку, но Усман появился в старте и старался доказать свою необходимость на поле. По воротам пробил в три раза меньше, чем Мбаппе (два раза, один из них в створ). Коньком Дембеле был дриблинг – четыре успешные попытки из пяти. Плюс успешны три подката из трёх. Ну и заработанный пенальти, конечно.

РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ. Соприкасался с мячом не так часто, но тут ничего удивительного, учитывая его позицию и манеру игры. Зато стремился бить по воротам – и правильно. Пять попыток – четыре вне створа. Исполнил два пенальти – первоначальный и повторный. Первый не забил, а на втором ударил хладнокровно в тот же угол и сделал всё чётче.

Кирилл Иванцов

Кто лучший игрок матча?
Килиан Мбаппе Усман Дембеле Роберт Левандовски Другой из состава Франции Другой из состава Польши
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Польши

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