3 лучших игрока матча Франция – Польша

Сборные Франции и Польши завершили свои выступления на групповом этапе Евро-2024. То, что Франция идёт в плей-офф, а Польша вылетает, было известно заранее. Между собой они сыграли 1:1, обменявшись пенальти, которые реализовали главные звёзды команд – Мбаппе и Левандовски. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выбрало свою версию трёх лучших игроков матча.

Статистика матча: владение мячом – 58:42, удары по воротам – 19:10, в створ – 8:3, угловые – 11:3.

КИЛИАН МБАППЕ. После отдыха во втором туре (правда, он принял участие в товарищеском матче) Мбаппе был свеж и терзал оборону поляков. Мечтал забить свой первый гол на чемпионатах Европы, поэтому аж шесть ударов нанёс по чужим воротам, пять из которых пришлись в створ. Но забить смог только с пенальти. Впрочем, хотя бы так.

УСМАН ДЕМБЕЛЕ. Ходили слухи, что Дешам усадит его на лавку, но Усман появился в старте и старался доказать свою необходимость на поле. По воротам пробил в три раза меньше, чем Мбаппе (два раза, один из них в створ). Коньком Дембеле был дриблинг – четыре успешные попытки из пяти. Плюс успешны три подката из трёх. Ну и заработанный пенальти, конечно.

РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ. Соприкасался с мячом не так часто, но тут ничего удивительного, учитывая его позицию и манеру игры. Зато стремился бить по воротам – и правильно. Пять попыток – четыре вне створа. Исполнил два пенальти – первоначальный и повторный. Первый не забил, а на втором ударил хладнокровно в тот же угол и сделал всё чётче.

Кирилл Иванцов