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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборные Дании и Сербии огласили стартовые составы на матч Евро-2024

25 Июня 2024 • 21:14 Комментировать
Дания
0:0
Сербия
1 2.35 X 3.40 2 3.25
1-й тайм

Стали известны стартовые составы на матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Дании и Сербии.

Стартовый состав сборной Дании: Шмейхель, Й. Андерсен, А. Кристенсен, Вестергор, Бах, Юльманн, Хейбьерг, Меле, Эриксен, Хейлунн, Винд.

Стартовый состав сборной Сербии: Райкович, Павлович, Миленкович, Велькович, Живкович, Гудель, Илич, Мияйлович, Лукич, Самарджич, Митрович.

Датчане занимают второе место в группе С с двумя очками в активе, сербы же заработали один балл.

Свисток о начале поединка прозвучит в 22:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдет на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Сборная Дании

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