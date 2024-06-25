Сборная Франции не побеждает в третьих турах крупных турниров с 2006 года

Сборная Франции продлила свою серию неудачную серию на крупных турнирах - чемпионатах мира и Европы. «Трёхцветные» не могут победить в рамках третьих туров группового этапа аж с мундиаля 2006 года, тогда французы в последний раз побеждали на этом этапе, обыграна была сборная Того (2:0).

Напомним, что в третьем туре группового этапа на Евро-2024 сборная Франции не смогла обыграть сборную Польши – 1:1. На гол Килиана Мбаппе с пенальти также 11-метровым ударом ответил Роберт Левандовски. Первый удар поляка потащил Майк Меньян, однако голкипер вышел из ворот перед ударом.

Больше подробностей о матче французов и поляков – здесь.