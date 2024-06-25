Нахушев поделился ожиданиями от матча между сборными Дании и Сербии

Бывший футболист Руслан Нахушев поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Дании и Сербии.

Эксперт отметил, что сербы неплохо смотрелись в первом матче на турнире, что нельзя сказать о второй встрече, хотя у них есть индивидуально сильные футболисты.

«Многое зависит от того, кто в каком психологическом и физическом состоянии. Будем надеяться, что наши близкие по духу люди пройдут в плей-офф», - приводит слова Нахушева «Чемпионат».

Напомним, что игра пройдёт сегодня, 25 июня. Свисток о начале поединка прозвучит в 22:00 по московскому времени.