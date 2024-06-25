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Чемпионат Европы по футболу 2024

Беллингем, Фоден и Кейн – в основе сборной Англии на матч Евро-2024 против Словении

25 Июня 2024 • 21:05 Комментировать
Англия
0:0
Словения
1 1.35 X 5.10 2 11.50
1-й тайм

В третьем туре группового этапа чемпионата Европы сборная Англии будет играть против Словении. Рулевой «трёх львов» Гарет Саутгейт принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Пикфорд – Уокер, Стоунс, Гехи, Триппьер – Галлахер, Райс – Беллингем, Фоден, Сака – Кейн.

Как видим, в составе сборной Англии произошла одна перестановка, которая была ожидаемой. Так, Трент Александер-Арнольд остался в запасе, а место в центре поля занял Конор Галлахер.

Матч между сборными Англии и Словении стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии

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АНГЛИЯ СЛОВЕНИЯ
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