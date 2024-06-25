Определились 9 участников плей-офф Евро-2024

Во вторник вечером на чемпионате Европы проходили матчи последнего тура в квартете под буквой D. В обоих прогремели сенсации – Австрия обыграла Нидерланды (3:2), а Франция и Польша сыграли вничью (1:1).

В группе D первое место заняла Австрия (6 очков), второе – Франция (5 очков), а третье – Нидерланды (4 очка).

Таким образом, определились уже 9 из 16 участников 1/8 финала чемпионата Европы. В этот список входят сборные Германии, Испании, Португалии, Швейцарии, Италии, Англии, Австрии, Франции и Нидерландов.

Матчи 1/8 финала Евро-2024 растянутся на четыре дня. Они пройдут 29 и 30 июня, а также 1 и 2 июля.