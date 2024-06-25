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Чемпионат Европы по футболу 2024

Австрия завершила групповой этап победой, опередив в квартете Францию и Нидерланды

25 Июня 2024 • 20:57 Комментировать (2)
Нидерланды
2:3
Австрия

Сборная Австрии трижды выходила вперёд в матче против команды Нидерландов. Дважды «оранжевые» смогли сравнять результат, но всё же проиграли.

Протокол игры  
Нидерланды2:3Австрия
  6'Мален Дониэлл (0:1)
(1:1) Гакпо Коди47'  
  59'Шмид Романо (1:2)
(2:2) Депай Мемфис75'  
  80'Забитцер Марсель (2:3)
Вербрюгген БартГертрейда ЛютсхарелДе Врей СтефанВан Дейк ВиргилАке Натан 66' (Ван де Вен Микки ( 66') Рейндерс Тиджани 65' (Вейналдум Джорджиньо ( 65') Схаутен ЙердиВеерман Йоэй 35' (Симонс Хави ( 35') Мален Дониэлл 72' (Вегхорст Ваут ( 72') Депай МемфисГакпо Коди
Запасные: Флеккен МаркБробби БрайанБейло ЮстинДе Лигт МаттейсБергвейн СтевенФримпонг ЖеремиМатсен ЯнБлинд ДэйлиЗиркзее ДжошуаДюмфрис ДензелГравенберх Райан
Пенц ПатрикПош Штефан  32'Линхарт Филипп 63' (Лаймер Конрад ( 63') Вёбер МаксимилианПрасс АлександрЗайвальд НиколасГриллич Флориан 64' (Кверфельд Леопольд ( 64'  90') Шмид Романо 90' (Вайманн Андреас ( 90') Забитцер МарсельВиммер Патрик  33' 63' (Баумгартнер Кристоф ( 63') Арнаутович Марко 78' (Грегорич Михаэль ( 78')
Запасные: Хедль НикласКайнц ФлорианЭнтруп МаксимилианЛинднер ХайнцГрюлль МаркоМвене ФиллиппДансо КевинДанилюк ФлавиусЗайдль МаттиасТраунер Гернот
25 июня. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

Во вторник завершался турнир в группе D на Евро. Сборная Нидерландов после результатов в квартетах А и В обеспечила себе место в плей-офф, запаса очков хватало даже для квалификации с третьего места. В заключительной игре «оранжевые» лишь определяли, с какого места они пройдут. Австрия также практически уже прошла в следующий этап, ей надо было разве что не проиграть с разницей в четыре мяча. При этом подопечные Ральфа Рангника могли при определенных раскладах занять даже первое место в группе.

Австрийцы начали матч активно, и уже в первой же атаке могли забить, но после передачи с фланга Арнаутович не смог подстроиться, чтобы нанести акцентированный удар. Интересно, что австрийцы всё же забили быстро без удара. После очередной атаки Прасс простреливал слева на Арнаутовича, но того опередил Мален, который в падении срезал мяч в собственные ворота.

«Оранжевые», даже пропустив, резко не прибавили. Подопечные Рональда Кумана провели пару позиционных атак, но вратаря соперников долгое время не заставляли вступать в игру. После передачи слева Рейндерс из центра штрафной, правда, бил без сопротивления, но в створ не попал. В середине первого тайма Рейндерс уже сделал волшебную передачу, отрезав четверых соперников, Мален выскочил на рандеву с вратарем, но пробил мимо дальнего угла. Интересно, что австрийцы в первый раз пробили по воротам лишь на 30-й минуте, но получилось неточно и неопасно, что не мешало им лидировать в счёте.

За десять минут до перерыва австрийцы едва не удвоили счёт. После углового Забитцер сильно пробил из-за пределов штрафной, но Вербрюгген парировал этот выстрел. Вторым темпом последовал заброс уже в стороны Арнаутовича, который был перед вратарем. Вербрюгген сумел сориентироваться и откинуть футбольный снаряд в сторону. В ответ после навеса справа на дальний угол вратарской Депай по высокой дуге бил в противоположный от себя угол, но Пенца подстраховали защитники. На перерыв команды в итоге ушли при минимальном преимуществе «альпийцев».

В самом дебюте второго тайма нидерландцы счёт сравняли. «Оранжевые» перехватили мяч в середине поля, убежали в быструю атаку «четыре в три», Симонс из центра покатил в левую зону на Гакпо, который первым касанием покатил футбольный снаряд в противоход Линхарту, а вторым нанёс обводящий удар точно в цель.

Подопечные Кумана продолжали атаковать. Вскоре после навеса углового ван Дейк пытался пробить издали, но Вёбер успел подставить голову и спасти ворота. «Оранжевые» владели преимуществом, но забили вновь австрийцы. Гриллич слева от лицевой навесил в центр штрафной, откуда Шмид пробил в противоход Вербрюггену. Де Врей пытался спасти ворота, подставил ногу, но мяч все равно влетел в сетку.

После этого подопечные Кумана как-то лишились своего игрового преимущества. Их подходы к чужим воротам перестали тревожить оборону австрийцев. В свою очередь сами альпийцы явно не хотели рисковать, пытаясь просто засушить игру. Тем неожиданнее, что за пятнадцать минут до конца «оранжевые» счёт сравняли. После навеса слева Вегхорст головой сбросил мяч, а Депай принял футбольный снаряд и, не дав тому опуститься на газон, пробил в цель. Арбитр сначала отменил взятие ворот, посчитав, что была игра рукой, но после просмотра повтора, гол был засчитан.

Однако австрийцы тут же восстановили статус-кво. Нидерландцы провалились в обороне, и после передачи Баумгартнера слева под острым углом на рандеву с вратарем вышел Забитцер, который мощно пробил под перекладину. Тут же альпийцы отличились ещё раз, но сделали это из офсайда. В ответ Гакпо слева навешивал, но мяч свалился и едва не свалился в дальний верхний угол, оказавшись всё же за пределами поля. Затем после навеса справа уже Вегхорст головой пробивал в падении, но в створ не попал.

Подопечные Кумана провели ещё несколько атак, но отыграться не смогли. Благодаря этой победе сборная Австрии не просто пробилась в плей-офф. С учётом результата в другом матче группы подопечные Рангника стали первыми в квартете, опередив и Нидерландцы, и Францию. «Оранжевые» же в итоге стали третьими, так что в плей-офф их ждёт более сложный соперник, чем они рассчитывали.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Австрии сборная Нидерландов

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Комментарии (2) Все комментарии
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Ermak
25 Июня 2024 в 21:13
Сильно, удивили австрияки
CELTIC FROST
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