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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Австрии перестреляла Нидерланды в матче с пятью голами и выиграла группу с Францией и Польшей

25 Июня 2024 • 20:56 Комментировать (1)
Нидерланды
2:3
Австрия

Сборные Нидерландов и Австрии сыграли в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч группового этапа состоялся 25 июня.

Протокол игры  
Нидерланды2:3Австрия
  6'Мален Дониэлл (0:1)
(1:1) Гакпо Коди47'  
  59'Шмид Романо (1:2)
(2:2) Депай Мемфис75'  
  80'Забитцер Марсель (2:3)
Вербрюгген БартГертрейда ЛютсхарелДе Врей СтефанВан Дейк ВиргилАке Натан 66' (Ван де Вен Микки ( 66') Рейндерс Тиджани 65' (Вейналдум Джорджиньо ( 65') Схаутен ЙердиВеерман Йоэй 35' (Симонс Хави ( 35') Мален Дониэлл 72' (Вегхорст Ваут ( 72') Депай МемфисГакпо Коди
Запасные: Флеккен МаркБробби БрайанБейло ЮстинДе Лигт МаттейсБергвейн СтевенФримпонг ЖеремиМатсен ЯнБлинд ДэйлиЗиркзее ДжошуаДюмфрис ДензелГравенберх Райан
Пенц ПатрикПош Штефан  32'Линхарт Филипп 63' (Лаймер Конрад ( 63') Вёбер МаксимилианПрасс АлександрЗайвальд НиколасГриллич Флориан 64' (Кверфельд Леопольд ( 64'  90') Шмид Романо 90' (Вайманн Андреас ( 90') Забитцер МарсельВиммер Патрик  33' 63' (Баумгартнер Кристоф ( 63') Арнаутович Марко 78' (Грегорич Михаэль ( 78')
Запасные: Хедль НикласКайнц ФлорианЭнтруп МаксимилианЛинднер ХайнцГрюлль МаркоМвене ФиллиппДансо КевинДанилюк ФлавиусЗайдль МаттиасТраунер Гернот
25 июня. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 

За два тура отсеяли Польшу, а вот распределение мест вызывало большие вопросы. При этом, почти точно третье место этого квартета тоже получало путёвку в плей-офф. Нидерланды и Австрия нагоняли Францию, схлестнувшись в Берлине. И вроде бы фаворитом выходили «оранжевые», вот только мнения этого австрийцы совсем не придерживались. И своей активностью на старте просто подавили соперника.

Забрали мяч под контроль и стали грузить в штрафную площадь Нидерландов. Первый прострел Прасса просочился сквозь всех, но Марко Арнаутович не подстроился должным образом, зато второй прострел вызвал гол. Точнее, лучшего бомбардира Евро-2024 – автогол. Тот же Прасс прибежал и прострелил в направлении Арнаутовича, а Дониэлл Мален опередил австрийца, продемонстрировав мастер-класс по реализации – 0:1.

Только после гола «оранжевые» немного игру выровняли. В середине первого тайма Нидерланды могли счёт сравнять, однако Мален по чужим воротам попадать отказался. Из-за спин защитников Дониэлл выскочил на ударную позицию, но ударом в касание пальнул правее створа. Австрия чуть подкопила силы, ответив штурмом перед перерывом. Розыгрыш корнера доставил мяч Забитцеру, Марсель с дальней дистанции плотно пробил в угол. Вербрюгген парировал, а Марко Арнаутович вновь не сумел подстроиться под мяч, запоров добивание.

Не забили в раздевалку, получили из раздевалки. Только начался второй тайм, как Хави Симонс в быстрой атаке разогнался по центру и отдал левее. На ход Коди Гакпо получилось, который ворвался в штрафную площадь, первым касанием подработал мяч, а вторым точно пробил в дальний угол – 1:1.

Но Австрия вновь смогла включиться. Прессинг-машина заработала на полную, к исходу часа игрового времени восстановив статус-кво. Гриллич от лицевой навесил, Шмид в касание пробил, а Де Врей ещё и ногу подставил, наверняка отправив мяч в ворота – 1:2.

После второго гола Австрии игра приобрела очень сумбурный характер. Рангник на «спокойняке» провёл тройную замену, Куман следом – двойную. На последние 15 минут ещё Вегхорст появился вместо Малена. Именно Ваут и сказал решающее слово через пять минут после выхода на поле. Выиграл верх в пределах штрафной площади и сбросил на Депая, а Мемфис технично пробил в противоход голкиперу – 2:2. После небольшой паузы арбитр гол засчитал, сначала были подозрения на игру рукой.

Но гол этот будто разбудил австрийский вулкан. Почти сразу Забитцер разогнал атаку, сам же открылся на углу штрафной площади и получил филигранный пас от Баумгартнера, осталось Марселю лишь попасть в ближний угол – 2:3. Спустя минуту забил уже сам Баумгартнер, но Кристоф забрался в офсайд, расстреливая ворота опять же с левого угла вратарской площади.

Максимально событийную перестрелку выдали сборные Австрии и Нидерландов, в результате которой команда Ральфа Рангника выиграла группу! Нидерланды тоже в плей-офф, продрались с третьего места.

Австрия заслужила первое место в группе?
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Австрии сборная Нидерландов

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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
25 Июня 2024 в 21:06
Ай. молодца!) - 2) Ну. раз здесь аж 2 статьи) учитесь. скучные мбаппы. у австрияков)
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