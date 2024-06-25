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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мбаппе залил засуху, но и Левандовски напомнил о себе: Франция потеряла победу над Польшей

25 Июня 2024 • 20:55 Комментировать (1)
Франция
1:1
Польша

Сборные Франции и Польши в третьем туре группового этапа Евро-2024 проводили не самый важный матч. Полякам уже было обеспечено четвёртое место в квартете, а французы могли в итоге занять любую другую строчку.

Протокол игры  
Франция1:1Польша
(1:0) Мбаппе Килиан56'  
  79'Левандовски Роберт (1:1)
Меньян МайкКунде ЖюльУпамекано ДайоСалиба ВильямЭрнандес ТеоКанте Н'Голо 61' (Гризманн Антуан ( 61') Тчуамени Орельен 82' (Фофана Юссуф ( 82') Рабио Адриен  43' 61' (Жиру Оливье ( 61') Дембеле Усман 86' (Коло-Муани Рандаль ( 86') Мбаппе КилианБаркола Бредли 61' (Камавинга Эдуардо ( 61')
Запасные: Коман КингслиКлосс ЖонатанТюрам МаркусПавар БенжаменКонате ИбраимаАреола АльфонсЗаир-Эмери УорренМенди ФерланСамба Брис
Скорупски ЛукашБеднарек ЯнДавидович Павел  89'Кивёр ЯкубФранковски ПшемыславЗалевски Никола  24' 68' (Скораш Михал ( 68') Зелиньски ПётрМодер ЯкубШиманьски Себастьян 68' (Свидерски Кароль ( 68'  90') Урбаньски КацперЛевандовски Роберт
Запасные: Валюкевич СебастьянРоманчук ТарасПёнтек КшиштофБерешиньски БартошЩесны ВойцехСаламон БартошГросицки КамилБулка МарцинШиманьски ДамианПётровски ЯкубБукса АдамПухач ТымотеушСлиш Бартош
25 июня. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

Франции стал гарантирован плей-офф чемпионата Европы по мотивам развязки в группе B. Пришло понимание, что даже если «трёхцветные» финишируют на третьей строчке в квартете D, в любом случае они попадут в число четвёрки лучших команд с третьих мест.

До отчётного матча сборная Франции сама по себе не забивала. В первом туре Австрия отметилась автоголом – вот и победа Франции. А дальше была нулевая ничья с Нидерландами. Польша же забивала в обоих предыдущих матчах. И против Нидерландов (1:2), и против Австрии (1:3).

Килиан Мбаппе всё же вышел в стартовом составе в чёрной маске. А у поляков на острие с первых минут появился Роберт Левандовски, пропустивший первый тур из-за травмы. Кто знает, может, для него это последний матч в жизни на чемпионатах Европы.

Инициативно начали игру французы, однако Зелиньски издали проверил в правом углу Меньяна, который отреагировал и парировал. Дембеле прострелил справа, и мяч пошёл к дальнему углу вратарской, откуда пробил Тео Эрнандес, а Скорупски отразил круглого ногой на угловой.

Канте в контратаке протащил мяч в чужую штрафную и отдал к правому углу вратарской на Дембеле, который послал сферу в живот голкиперу. На какое-то время поляки забрали контроль игры себе, однако не воплотили это в забитый гол.

На 34-й минуте Зелиньски подал слева, а Левандовски ударил головой с отскоком от газона, и мяч прошёл рядом со створом. Было лёгкое касание ноги Салиба, но рефери не усмотрели это, поэтому угловой не был назначен.

Конец тайма прошёл под знаком давления французов. Впрочем, их старания тоже не обернулись результативными действиями. После углового и скидки от Упамекано решил Салиба пробить в касание, и выдалось выше створа.

Мбаппе слева отдал короткую передачу на Баркола. Тот прокинул мяч вроде себе на ход, а по факту это оказалась передача на Мбаппе, который не переиграл вратаря с острого угла. Потом Баркола пяткой отдавал уже именно на Килиана, а итог один – Скорупски рушит шанс Мбаппе.

У Килиана вообще особые отношения именно с континентальными чемпионатами. Никак не мог Мбаппе забить свой первый гол на Евро (любого года). На старте второго тайма дважды крутил в правый угол, но первый раз Скорупски поляков выручил, а во втором случае было мимо.

Не мог Мбаппе – но всё же смог. Кивёр в своей штрафной площади уронил Дембеле, а Килиан реализовал пенальти также в правый угол, Скорупски не угадал там (1:0). Гризманн поаплодировал Мбаппе в качестве запасного и вскоре появился на замену.

Франция успокоилась и упустила нити игры, а Польша приободрилась и решила громко хлопнуть дверью на этом Евро. Упамекано в своей штрафной ударил по ноге соперника – Свидерски упал на газон. Главный арбитр посмотрел видеоповтор и назначил пенальти.

Левандовски пробил с точки в левый угол, а Меньян вытащил. Но потребовалось перебить, потому как вратарь покинул ленточку до удара. Во второй раз Левандовски пробил в тот же угол, но продуманнее. Меньян снова кинулся куда надо, но мяч заскочил в ворота от штанги (1:1).

Поляки какое-то время выглядели окрылёнными. Левандовски рассчитывал на дубль, однако не попал в левый угол. Жиру у других ворот откликался на прострел, но была накрыта его попытка. Ничья дала Франции итоговое второе место в группе.

Кирилл Иванцов

Справедливо ли Польше дали перебить пенальти?
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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
25 Июня 2024 в 21:08
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