Стало известно, сыграет ли Роналду против Грузии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о том, какой состав он планирует выпустить в матче против Грузии. Португальцы, как известно, уже обеспечили себе первое место в группе F на Евро-2024.

«Мы хотим выиграть. Завтра в составе будет полно важных игроков. В воротах будет Кошта, потому что я не сторонник ротации вратарей. Могу сказать, что и капитан [Роналду] будет в стартовом составе. Это важно, ведь он хорошо готовился», - сказал Мартинес журналистам.

Матч Грузия – Португалия стартует 26 июня в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.