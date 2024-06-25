Сборная Нидерландов снова сравняла и пропустила в третий раз от Австрии

Матч чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Австрии получается очень результативным. На 76-й минуте номинальные хозяева сравняли счет - Ваут Вегхорст головой сбросил мяч на Мефиса Депая, который метров с семи эффектно поразил цель. Несколько минут, и Австрия отметилась в третий раз. Марсель Забитцер разогнал контратаку и в итоге получил проникающий пас в штрафную, после чего с ее левого края вколотил мяч в ближний угол - 2:3.

Австрия снова лидирует, набирая 6 очков, у Франции - 5, Нидерландов - 4, Польши - 1. Самый подробный онлайн на LiveResult.ru.