Игнатьев высказался об игре сборной Англии на Евро-2024

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре сборной Англии на чемпионате Европы.

Специалист считает, что англичане пока ничем себя не проявляют, хотя там есть большая группа именитых игроков по европейским меркам, однако пока они не могут продемонстрировать свои способности.

«Не создается ансамбль, не хватает командного взаимопонимания — отсюда такая, я бы сказал, аморфная игра», - добавил Игнатьев в разговоре с «Газета.Ру».

Напомним, что англичане сыграют против сборной Словении сегодня, 25 июня. Свисток о начале поединка прозвучит в 22:00 по московскому времени.