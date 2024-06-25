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Чемпионат Европы по футболу 2024

Игнатьев высказался об игре сборной Англии на Евро-2024

25 Июня 2024 • 20:27 Комментировать
Англия
...
Словения
1 1.35 X 5.10 2 11.50
Через 1 ч. 12 мин.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре сборной Англии на чемпионате Европы.

Специалист считает, что англичане пока ничем себя не проявляют, хотя там есть большая группа именитых игроков по европейским меркам, однако пока они не могут продемонстрировать свои способности.

«Не создается ансамбль, не хватает командного взаимопонимания — отсюда такая, я бы сказал, аморфная игра», - добавил Игнатьев в разговоре с «Газета.Ру».

Напомним, что англичане сыграют против сборной Словении сегодня, 25 июня. Свисток о начале поединка прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Борис Игнатьев

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АНГЛИЯ СЛОВЕНИЯ
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