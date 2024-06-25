Франсишку Консейсау высказался о нахождении в сборной Португалии

Футболист сборной Португалии Франсишку Консейсау дал комментарий перед матчем третьего тура группового этапа Евро-2024 против Грузии. Футболист поделился эмоциями от самой возможности выступления за страну на этом турнире.

«Быть в сборной и представлять свою страну – это вершина карьеры любого игрока. Я очень хотел помочь своей стране и попасть в финальную заявку на Евро. Я мечтал об этом, и мечта стала реальностью, но мне пришлось много работать и многим пожертвовать ради этого», - слова Консейсау приводятся на сайте УЕФА.

Как известно, сборная Португалии уже обеспечила себе на чемпионате Европы первое место в группе F. Игра против Грузии для команды Роберто Мартинеса не будет ничего решать в турнирном плане, в отличие от команды-соперника.