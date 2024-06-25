Мбаппе забил 13-й гол за сборную на крупных турнирах и почти догнал Платини

Вечером вторника в Дортмунде на Евро-2024 встречаются сборные Франции и Польши. Во втором тайме «трёхцветные» открыли счёт точным ударом Килиана Мбаппе с пенальти.

Как сообщает Opta Sports, этот гол стал уже 13-м для Килиана в рамках крупных турниров (чемпионаты Европы и чемпионаты мира). Помимо этого, это был лишь первый в карьере для Мбаппе гол в рамках Евро.

Также по показателю голов на крупных турнирах Мбаппе догнал Жюста Фонтена, больше за Францию голов только у Мишеля Платини (14).

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