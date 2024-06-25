Сборная Австрии повторно повела в игре с Нидерландами

Сборная Австрии становится открытием чемпионата Европы по футболу. Команда Ральфа Рангника близка к своей второй победе на турнире. В начале второго тайма игры с Нидерландами она забила свой второй гол. Флориан Гриллич слева от лицевой линии навесил к воротам, Романо Шмид в касание поразил левый угол ворот, а Стефан де Врей не смог выручить и только подправил мяч в цель.

1:2 на табло. Австрия - вторая с отставанием в очко от Франции, Нидерланды на третьей строчке, поляки четвертые. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.