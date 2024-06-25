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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мбаппе забил первый гол на Евро в карьере официально

25 Июня 2024 • 20:19 Комментировать
Франция
1:1
Польша
1 1.30 X 6.00 2 11.50
2-й тайм

Килиан Мбаппе, форвард сборной Франции установил историческое достижение в собственной карьере. Он впервые забил на чемпионате Европы по футболу в рамках финальной стадии, гол пришёлся в ворота сборной Польши.

Спустя почти 15 минут после начала второго тайма французы заработали пенальти – Усмана Дембеле сбил Якуб Кивёр. К точке подошёл Мбаппе, который пробил точно в правый угол ворот Лукаша Скорупски. Ранее на Евро-2020 и в первых двух матчах на Евро-2024 Мбаппе не забивал.

Текстовая трансляция матча сборных Франции и Польши проходит на нашем портале. Благодаря голу Килиана «трёхцветные» впереди – 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе

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