Мбаппе забил первый гол на Евро в карьере

Килиан Мбаппе, форвард сборной Франции установил историческое достижение в собственной карьере. Он впервые забил на чемпионате Европы по футболу в рамках финальной стадии, гол пришёлся в ворота сборной Польши.

Спустя почти 15 минут после начала второго тайма французы заработали пенальти – Усмана Дембеле сбил Якуб Кивёр. К точке подошёл Мбаппе, который пробил точно в правый угол ворот Лукаша Скорупски. Ранее на Евро-2020 и в первых двух матчах на Евро-2024 Мбаппе не забивал.

Текстовая трансляция матча сборных Франции и Польши проходит на нашем портале. Благодаря голу Килиана «трёхцветные» впереди – 1:0.