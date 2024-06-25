Экс-тренер сборной России назвал главную проблему сборной Хорватии

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев назвал главную проблему сборной Хорватии.
Напомним, что вчера, 24 июня, хорваты упустили победу над сборной Италии на 98-й минуте и по итогам трех туров на групповом этапе набрали два очка, однако еще имеют минимальные шансы на выход в плей-офф турнира.
Специалист отметил, что «шашечные» не дотянули в силу большого количества возрастных футболистов, и им не хватает скорости.
«Это все стало заметно на фоне общей усталости. Так что у одних был праздник, а другие перешли в состояние ждущего режима», - приводит слова Игнатьева «Газета.Ру».
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