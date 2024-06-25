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Чемпионат Европы по футболу 2024

Игнатьев высказался о зависимости сборной Франции от Мбаппе

25 Июня 2024 • 20:05 Комментировать
Франция
1:1
Польша
1 1.30 X 6.00 2 11.50
2-й тайм

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о зависимости сборной Франции от нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе.

Специалист отметил, что до начала турнира считал французов одними из главных претендентов на титул, но зависимость от форварда очень влияет на команду.

«Видно, что сборная Франции насыщена игроками хорошего уровня, но они не объединены общими целями и идеями, им не хватило времени, чтобы скомпоноваться без лидера, к которому они привыкли», — заявил Игнатьев в разговоре с «Газета.Ру».

Напомним, что Мбаппе пропустил второй матч на Евро против сборной Нидерландов (0:0) из-за перелома носа.

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Сборная Франции Борис Игнатьев Килиан Мбаппе ещё теги

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