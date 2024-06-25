Мбаппе нанёс 20 ударов по воротам соперника за последние два Евро – у форварда ноль голов

Вечером вторника в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024 играют сборные Франции и Польши. По итогу первого тайма команды не открыли счёт в матче.

Килиан Мбаппе, форвард французской сборной вышел на поле в стартовом составе и имел убойные моменты, чтобы поразить ворота соперника. Однако воспользоваться ими у Килиана не получилось.

Удивительной статистикой делится Opta Sports. Одному из самых дорогостоящих игроков мира на Евро-2020 и Евро-2024 удалось нанести 20 ударов суммарно по воротам соперников при показателе xG 2.9. Но ни один из них не привёл к голу.

Текстовую трансляцию второго тайма матча сборных Франции и Польши проведёт наш портал.