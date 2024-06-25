Тренер Румынии: «Мы хотим выйти с первого места, Бельгия не обыграет Украину»

Главный тренер сборной Румынии Эдуард Йорданеску уверяет в том, что его команда будет настроена на победу над Словакией в матче третьего тура группового этапа, хотя даже ничья может вывести команду в плей-офф чемпионата Европы.

«Мы играем за проход дальше, хотим занять 1 место! Мы хотим финишировать первыми, поскольку при таком раскладе можем получить выгоду. Особенно дополнительные дни отдыха. Но самое главное – выйти дальше. Я думаю, что Бельгия не обыграет Украину», - сказал Йорданеску, чьи слова приводит GSP.

Матч сборных Румынии и Словакии стартует 26 июня в 19:00 по московскому времени.

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