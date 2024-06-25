Сборная Австрии – лидер группы D на Евро-2024 к перерывам матчей третьего тура

Вечером вторника параллельно идут два матча группы D. Сборная Австрии играет против сборной Нидерландов, а французская сборная – против сборной Польши. Австрийцы минимально обыгрывают соперника, а «трёхцветные» и «белые орлы» пока не открыли счёт.

Если до финальных свистков ничего не изменится, то первой групповой этап закончит в квартете сборная Австрии с шестью баллами. На втором месте разместится Франция – пять баллов. Третье место с четырьмя баллами займёт сборная Нидерландов. У Польши – четвёртое место и один балл.

Текстовые трансляции первого и второго матчей проводит наш портал.