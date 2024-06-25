Украинец Сидорчук назвал самого опасного игрока сборной Бельгии

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук высказался о ближайшем сопернике – о сборной Бельгии. По словам Сидорчука, бельгийцы являются топовой командой с сильными футболистами в атаке. Также украинца попросили выделить самых опасных игроков бельгийкой сборной.

«Самые опасные? В первую очередь назову де Брёйне – это большой игрок, обладающий великолепными качествами. Также Лукаку, Доку, Тилеманс провёл очень сильный прошлый матч, Онана, Троссар... Видите, я почти весь состав назвал. Там очень много прекрасных игроков», - слова Сидочука приводятся на сайте УЕФА.

Матч между сборными Украины и Бельгии стартует 26 июня в 19:00 по московскому времени. После двух туров в группе Е все четыре команды имеют по три очка. В этом квартете также выступают сборные Румынии и Словакии.

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