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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ребров высказался о кадровой ситуации в сборной Украины

25 Июня 2024 • 19:40 Комментировать
Украина
...
Бельгия
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Через 22 ч. 27 мин.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в преддверии матча чемпионата Европы против Бельгии дал комментарий по поводу кадровой ситуации.

«Миколенко уже несколько дней тренируется в общей группе, а по Цыганкову мы ещё посмотрим. У нас сегодня вечером ещё одна тренировка, после которой будем принимать решение», - слова Реброва приводятся на сайте УЕФА.

Матч третьего тура группового этапа Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии стартует 26 июня в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Реальная группа смерти: Кто выйдет из группы E в 1/8 финала Евро-2024

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сергей Ребров Виктор Цыганков Виталий Миколенко ещё теги

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