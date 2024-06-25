Впервые на Евро-2024 команды ушли на водопой во время матча

В матче сборных Франции и Польши в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024 впервые на этом чемпионате Европы случилась пауза. В Дортмунде, где проходит встреча, во вторник довольно жарко – столбик термометра поднялся до +28 градусов. В связи с этим в середине первого тайма была сделана вынужденная пауза для того, чтобы участники матча смогли попить воды и продолжить играть.

Напомним, что текстовую трансляцию игры французской и польской команд проводит наш портал. Пока что после первого получаса встречи счёт не открыт. Польская сборная, напомним, уже точно не выйдет в плей-офф.