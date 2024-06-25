Ребров верит в победу Украины над Бельгией

В третьем туре группового этапа чемпионата Европы сборная Украины сыграет против Бельгии. Комментарий перед игрой дал рулевой украинской сборной Сергей Ребров.

«Бельгия – это очень сильный соперник. Перед стартом нашей группы все понимали, что бельгийцы – фавориты. Но на этом турнире все возможно. Можно вспомнить матч со Словакией. Конечно, это очень сильная команда. Мы должны уважать оппонентов, но думать о своей игре», - цитирует Реброва сайт УЕФА.

Тренер украинской национальной команды отметил, что его футболистам будет важно не терять концентрацию.

Матч между сборными Бельгии и Украины стартует 26 июня в 19:00 по московскому времени. Турнирная ситуация такова, что даже ничья может не принести украинцам билет в плей-офф.

Реальная группа смерти: Кто выйдет из группы E в 1/8 финала Евро-2024