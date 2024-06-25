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Чемпионат Европы по футболу 2024

Игрок сборной Бельгии – о матче против Украины: «Мы должны делать свою работу и играть в свою игру»

25 Июня 2024 • 19:23 Комментировать
Украина
...
Бельгия
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Через 22 ч. 27 мин.

Защитник сборной Бельгии Артур Теате поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Украины.

Игрок «Ренна» считает, что бельгийцы не должны думать, что украинцы являются плохой командой из-за разгромного поражения от сборной Румынии.

«Если вы попали на Евро, значит, вы доказали, что заслуживаете быть здесь. Мы должны делать свою работу и играть в свою игру», — приводит слова Теате Sport.ua.

После второго тура у всех четырех сборных в группе E по три очка в активе.

Напомним, что игра пройдет завтра, 26 июня. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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