На Евро-2024 зафиксировано уже 7 голов свои ворота

Во вторник вечером на Евро-2024 проходит матч третьего тура группового этапа между сборными Нидерландов и Австрии. Счёт был открыт уже на шестой минуте, когда Дониэлл Мален сыграл неосторожно и в падении отправил мяч в собственные ворота.

Таким образом, количество автоголов на чемпионате Европы выросло до семи. Это достаточно высокий показатель, ведь сейчас идут только матчи третьего тура групповой стадии.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между сборными Нидерландов и Австрии можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.