Главный тренер сборной Грузии поделился ожиданиями от матча против сборной Португалии

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Португалии.

Специалист отметил, что португальцы являются фантастической командой, однако пока у его команды будет малейший шанс на выход в плей-офф, игроки будут биться до конца.

«Просто участвовать в этом турнире — уже большое достижение для нас. Если бы перед турниром кто-то сказал, что перед последним туром мы по-прежнему будем сохранять шансы на выход из группы, я бы согласился на это с радостью», - заявил Саньоль на пресс-конференции.

Напомним, что игра пройдет завтра, 26 июня.