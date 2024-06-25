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Чемпионат Европы по футболу 2024

Главный тренер сборной Грузии поделился ожиданиями от матча против сборной Португалии

25 Июня 2024 • 19:12 Комментировать
Грузия
...
Португалия
1 7.40 X 5.30 2 1.40
26.06 22:00

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Португалии.

Специалист отметил, что португальцы являются фантастической командой, однако пока у его команды будет малейший шанс на выход в плей-офф, игроки будут биться до конца.

«Просто участвовать в этом турнире — уже большое достижение для нас. Если бы перед турниром кто-то сказал, что перед последним туром мы по-прежнему будем сохранять шансы на выход из группы, я бы согласился на это с радостью», - заявил Саньоль на пресс-конференции.

Напомним, что игра пройдет завтра, 26 июня.

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